Тер Штеген – о победе над «Атлетиком»: «Мы страдали всю игру, но были готовы к этому»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген прокомментировал победу команды над «Атлетиком» Бильбао (1:0).

Немецкий вратарь помог «сине-гранатовым» в очередной раз сохранить ворота в неприкосновенности. Единственный гол в матче на 46-й минуте забил Рафинья Диас.

«Мы защищались всеми силами, которые у нас были. Необходимо уметь добиваться побед в таких трудных матчах, как сегодняшний. Я очень доволен исходом. Нам пришлось страдать всю игру, но мы знали, что придётся нелегко, ведь выездные матчи с «Атлетиком» – одни из самых трудных в чемпионате», – поведал тер Штеген в послематчевом интервью.