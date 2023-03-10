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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, при каком условии Бускетс покинет «Барселону»

10 Марта 2023 • 21:04 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
1 3.50 X 3.35 2 2.15
12.03 23:00

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс ждёт предложения по новому контракту.

Переговоры по продлению соглашения хавбека были запланированы на текущую неделю, однако стороны приняли решение перенести обсуждения на несколько дней. По информации Mundo Deportivo, Бускетс понимает ситуацию и не ожидает от «Барселоны» привлекательного предложения, однако расценит слишком резкое сокращение заработной платы как сигнал, указывающий на необходимость уйти.

В подписании Серхио Бускетса также заинтересованы клубы из Саудовской Аравии и МЛС. Действующий контракт 34-летнего игрока истекает в июне.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс
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