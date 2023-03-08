​Араухо дисквалифицировали на одну игру

Комитет по проведению соревнований в Испании вынес решение по красной карточке защитника «Барселоны» Рональда Араухо.

Напомним, что Рональд Араухо был удалён с поля в матче против «Валенсии» за лишение соперника явной возможности забить гол. Несмотря на красную карточку защитника, «Барселона» удержала победу со счётом 1:0.

Как сообщает Cope, Рональд Араухо был дисквалифицирован на одну игру. Таким образом, защитник пропустит ближайший матч чемпионата Испании против «Атлетика». Команды сыграют в воскресенье, 12 марта.

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании, опережая второй «Реал» на 9 очков.