Только Бензема и Винисиус опережают Рафинью по результативным действиям в 2023 году среди игроков Ла Лиги

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас продолжает регулярно огорчать соперников.

В проходящем сейчас матче против «Атлетика» бразилец открыл счёт в компенсированное к первому тайму время, забив свой седьмой мяч с начала 2023 года, также в его активе пять голевых передач. По информации Opta, Рафинья – третий по результативным действиям во всех турнирах среди игроков Ла Лиги после Карима Бензема (14) и Винисиуса Жуниора (13), представляющих мадридский «Реал».

В общей сложности на счету Рафиньи девять голов и девять ассистов в 37 матчах за «Барселону» с момента перехода из английского «Лидса» прошлым летом.