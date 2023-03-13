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Чемпионат Испании. Ла Лига

Только Бензема и Винисиус опережают Рафинью по результативным действиям в 2023 году среди игроков Ла Лиги

13 Марта 2023 • 00:11 Комментировать
Атлетик Б
0:1
Барселона
1 23.00 X 5.10 2 1.23
2-й тайм

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас продолжает регулярно огорчать соперников.

В проходящем сейчас матче против «Атлетика» бразилец открыл счёт в компенсированное к первому тайму время, забив свой седьмой мяч с начала 2023 года, также в его активе пять голевых передач. По информации Opta, Рафинья – третий по результативным действиям во всех турнирах среди игроков Ла Лиги после Карима Бензема (14) и Винисиуса Жуниора (13), представляющих мадридский «Реал».

В общей сложности на счету Рафиньи девять голов и девять ассистов в 37 матчах за «Барселону» с момента перехода из английского «Лидса» прошлым летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Карим Бензема Винисиус Жуниор Рафинья Диас
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АТЛЕТИК Б БАРСЕЛОНА
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