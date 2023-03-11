«Астон Вилла» пока не делала предложений Иньиго Мартинесу

Английская «Астон Вилла» пока не связывалась с центральным защитником «Атлетик» Бильбао Иньиго Мартинесом, хотя команда Унаи Эмери проявляет серьёзный интерес к 31-летнему футболисту. Об этом сообщает испанское издание Superdeporte.

В конце сезона у Мартинеса заканчивается контракт с «Атлетиком», который, судя по всему, так и не будет продлён. «Астон Вилла» не против подписать защитника на правах свободного агента, но для этого бирмингемскому клубу предстоит выиграть конкуренцию у той же «Барселоны», которая тоже проявляет интерес к футболисту.

Иньиго в нынешнем сезоне провёл 10 матчей в Ла Лиге, где не отметился ни одним результативным действием.