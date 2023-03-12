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Чемпионат Испании. Ла Лига

Атлетик - Барселона: где смотреть прямую трансляцию онлайн

12 Марта 2023 • 02:43 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
1 3.50 X 3.35 2 2.17
Через 19 ч. 51 мин.

В главном воскресном матче в Испании «Атлетик» примет «Барселону». Баски привычно ведут борьбу за еврокубки, но в последних матчах не впечатляют. Их соперник после вылета из Лиги Европы может сосредоточиться на чемпионской гонке. После двух поражений подряд от «МЮ» и «Альмерии» последовали победы над «Реалом» и «Валенсией». Эксперты считают, что сегодня продлится удачная серия каталонцев.

В 23:00 трансляция матча на «Окко Спорт», «Мегого Футбол 1», «Сетанта Спортс 2 Евразия», «Беларусь 5»,  LaLiga TV, beIN Sports, DAZN, M+, Arena Sport и других каналах. Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru.

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АТЛЕТИК Б БАРСЕЛОНА
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