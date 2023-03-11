Хави: «Стану ли я новым Фергюсоном для «Барселоны»? Это будет очень сложно»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес считает, что ему будет очень сложно стать для своей команды новым Алексом Фергюсоном. Напомним, шотландский специалист в своё время отработал 27 лет во главе «Манчестер Юнайтед».

«Стану ли я новым Фергюсоном для «Барселоны»? Это будет очень сложно. Надеюсь, всё так и будет. Я очень благодарен президенту за его слова. Он всегда говорит мне, что доволен моей работой. Сейчас пока не время говорить о продлении контракта», – заявил Хави на пресс-конференции.

Соглашение Хави с «Барселоной» истекает по окончанию следующего сезона. Руководство хочет продлить контракт с испанцем.