Бускетс будет зарабатывать в три раза меньше, чем сейчас, если согласится продлить контракт

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс будет пока раздумывает над тем, стоит ли ему продлевать свой истекающий контракт с командой. По информации от издания Relevo, хавбек будет зарабатывать в три раза меньше, чем сейчас, если согласится продлить контракт.

В данный момент Бускетс зарабатывает свыше 30 миллионов евро за сезон и занимает второе место в зарплатной ведомости клуба после Френки де Йонга. Серхио имеет на руках предложения из МЛС и Саудовской Аравии, но пока не может определиться со своим будущим.

В нынешнем сезоне Бускетс отметился двумя результативными передачами в чемпионате Испании.