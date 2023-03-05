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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно состояние Френки де Йонга, заменённого в перерыве матча с «Валенсией»

05 Марта 2023 • 23:20 Комментировать
Барселона
1:0
Валенсия
окончен

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг сможет сыграть в предстоящих матчах.

Нидерландский футболист вышел в стартовом составе в сегодняшнем поединке Ла Лиги против «Валенсии» (1:0), однако уже после первого тайма был заменён на Франка Кесси. Как сообщает журналист Решад Рахман, подозрения на травму оказались напрасными, поскольку замена хавбека – лишь мера предосторожности. Игрок устал и не лучшим образом чувствовал себя после кубкового матча с мадридским «Реалом», поэтому Хави решил перестраховаться.

В следующей игре «Барселона» примет на своём поле «Атлетик» из Бильбао. Встреча пройдёт 12 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетик Бильбао Хави Эрнандес Френки де Йонг
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