Стало известно состояние Френки де Йонга, заменённого в перерыве матча с «Валенсией»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг сможет сыграть в предстоящих матчах.

Нидерландский футболист вышел в стартовом составе в сегодняшнем поединке Ла Лиги против «Валенсии» (1:0), однако уже после первого тайма был заменён на Франка Кесси. Как сообщает журналист Решад Рахман, подозрения на травму оказались напрасными, поскольку замена хавбека – лишь мера предосторожности. Игрок устал и не лучшим образом чувствовал себя после кубкового матча с мадридским «Реалом», поэтому Хави решил перестраховаться.

В следующей игре «Барселона» примет на своём поле «Атлетик» из Бильбао. Встреча пройдёт 12 марта.