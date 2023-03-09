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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски рассказал, как долго планирует выступать за «Барселону»

09 Марта 2023 • 21:04 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
12.03 23:00

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски поделился мыслями о своём будущем.

34-летний футболист пополнил ряды «сине-гранатовых» перед началом текущего сезона, перебравшись из мюнхенской «Баварии». Контракт поляка рассчитан до 2026 года.

«Сейчас я не думаю о том, сколько лет буду выступать в «Барселоне». Я знаю, что способен ещё долго играть на высоком уровне, но не знаю, сколько именно. Могу лишь сказать, что речь не об одном или двух сезонах – точно дольше. Надеюсь, я смогу остаться в «Барселоне» надолго. Я осознал значение фразы «больше, чем клуб», – приводит издание Marca слова форварда.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски
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АТЛЕТИК Б БАРСЕЛОНА
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