Левандовски рассказал, как долго планирует выступать за «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски поделился мыслями о своём будущем.

34-летний футболист пополнил ряды «сине-гранатовых» перед началом текущего сезона, перебравшись из мюнхенской «Баварии». Контракт поляка рассчитан до 2026 года.

«Сейчас я не думаю о том, сколько лет буду выступать в «Барселоне». Я знаю, что способен ещё долго играть на высоком уровне, но не знаю, сколько именно. Могу лишь сказать, что речь не об одном или двух сезонах – точно дольше. Надеюсь, я смогу остаться в «Барселоне» надолго. Я осознал значение фразы «больше, чем клуб», – приводит издание Marca слова форварда.