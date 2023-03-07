Бускетс сомневается в продлении контракта с «Барселоной»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс может отклонить предложение клуба о новом контракте.

Как сообщалось ранее, руководство «сине-гранатовых» намерено сохранить в клубе 34-летнего хавбека, значительно сократив его зарплату. По информации журналиста Адриана Альбетса, на текущий момент Бускетс и его окружение настроены пессимистично – они считают, что предложение «Барселоны» будет значительно ниже их требований. Сейчас стороны далеки от договорённости.

Действующее соглашение Серхио Бускетса истекает по окончании нынешнего сезона. В подписании игрока также заинтересованы представители МЛС и чемпионата Саудовской Аравии.