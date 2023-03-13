​«Барселона» предложила Бускетсу контракт – известны подробности

«Барселона» хочет сохранить в своих рядах полузащитника Серхио Бускетса. Как сообщает в социальных сетях журналист Тони Хуанмарти, каталонский клуб предложил 34-летнему игроку новый контракт по схеме «1+1». Пункт о продлении может быть активирован, если Бускетс проведёт определённое количество матчей. «Сине-гранатовые» предлагают Серхио 3,5 миллиона евро чистой зарплаты в год. Теперь мяч на стороне игрока, он должен принять решение.

Отметим, что Серхио Бускетс выступает за «Барселону» на протяжении всей своей карьеры. Полузащитник провёл за первую команду каталонцев 712 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 44 результативных паса на партнёров.