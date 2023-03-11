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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кесси: «После перехода в «Барселону» было сложно, мне пришлось учить новый язык»

11 Марта 2023 • 13:01 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
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12.03 23:00

Полузащитник «Барселоны» Франк Кесси рассказал о периоде адаптации к новой команде. Ивуариец выступает за «сине-гранатовых» всего несколько месяцев. Хавбек перешёл в команду свободным агентом прошлым летом.

«После перехода в «Барселону» было сложно, мне пришлось учить новый язык, привыкать к новой стране, к новому менталитету. Как я уже говорил, очень сложно играть за такой большой клуб, как «Барселона», – цитирует Кесси Mundo Deportivo.

Ранее ходили слухи, что Кесси следующим летом может вернуться в Серию А, где ранее защищал цвета «Милана». В трансфере полузащитника заинтересован вице-чемпион Италии «Интер».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Франк Кесси
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АТЛЕТИК Б БАРСЕЛОНА
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