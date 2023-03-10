«Барселона» выбирает из трёх полузащитников

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес надеется на усиление средней линии своей команды.

В числе приоритетных целей «сине-гранатовых» на данный момент значатся Мартин Субименди, Илкай Гюндоган и Бернарду Силва. Как сообщает журналист Ферран Корреас, Хави хотел бы видеть в «Барселоне» хотя бы одного из вышеуказанных хавбеков. Проблемой могут стать финансовые ограничения, из-за которых клубу, вероятно, не позволят регистрировать новичков без дорогостоящих продаж.

Стоимость Мартина Субименди, выступающего за «Реал Сосьедад», оценивается порталом Transfermarkt в 40 млн евро, Бернарду Силвы из «Манчестер Сити» – в 80 млн. Илкай Гюндоган может достаться «Барселоне» на правах свободного агента.