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«Барселона» выбирает из трёх полузащитников

10 Марта 2023 • 20:33 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
1 3.50 X 3.35 2 2.15
12.03 23:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес надеется на усиление средней линии своей команды.

В числе приоритетных целей «сине-гранатовых» на данный момент значатся Мартин Субименди, Илкай Гюндоган и Бернарду Силва. Как сообщает журналист Ферран Корреас, Хави хотел бы видеть в «Барселоне» хотя бы одного из вышеуказанных хавбеков. Проблемой могут стать финансовые ограничения, из-за которых клубу, вероятно, не позволят регистрировать новичков без дорогостоящих продаж.

Стоимость Мартина Субименди, выступающего за «Реал Сосьедад», оценивается порталом Transfermarkt в 40 млн евро, Бернарду Силвы из «Манчестер Сити» – в 80 млн. Илкай Гюндоган может достаться «Барселоне» на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Реал Сосьедад Хави Эрнандес Илкай Гюндоган Бернарду Силва Мартин Субименди трансферы футбола - лето 2023
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АТЛЕТИК Б БАРСЕЛОНА
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