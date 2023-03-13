Великолепный тер Штеген и заколдованные 1:0 – «Барселона» выжила под натиском «Атлетика»

«Атлетик» Бильбао и «Барселона» сыграли в рамках чемпионата Испании по футболу. Матч 25-го тура Ла Лиги состоялся двенадцатого марта на стадионе «Сан Мамес».

Воскресную программу Ла Лиги закрывал центральный матч тура. «Барселона», которая почти не пропускает в чемпионате Испании, пожаловала в Бильбао к очень неуступчивому «Атлетику». Ожидания от матча подтвердились сполна. Команды неплохо оборонялись, плотность была запредельная, поэтому моменты возникали редко.

«Барселона» начала с опасного момента, который по традиции загубил Торрес. Феррану мяч достался на углу штрафной площади, пробил он без сопротивления, но в створ, как водится, не попал. «Атлетик» именитого соперника вообще не испугался, баски регулярно душили «Барселону» на её половине поля, использовали высокий прессинг, смело шли в отбор.

Постепенно баски стали атаковать опаснее. Подарил хозяевам момент Кунде, промахнувшийся мимо мяча. Беренгер оказался на ударной позиции, вот только тер Штеген моментально подстраховал защитника и перекрыл все углы для удара. Алекс в створ попасть и не сумел. Затем уже сам Беренгер разогнал атаку, передачей отыскав Иньяки Уильямса, тот с линии штрафной площади пальнул под штангу, но снова спас «Барселону» тер Штеген.

За сейвами Марка-Андре напомнила о себе и перекладина. Рауль Гарсия выиграл воздух после подачи от угла поля и пробил, казалось, без шансов для тер Штегена, но тут и сыграл каркас ворот. Перетерпела «Барса» все эти нападки, на излёте тайма открыв счёт. Бускетс забрал подбор, собрал защитников на дуге штрафной площади и покатил правее. Рафинья в касание пробил под дальнюю штангу – 0:1. Сначала был определён офсайд, но помощники подсказали арбитру, что бразилец находился в правильном положении.

Не получался матч у Роберта Левандовски, который должен был добивать «Атлетик» на исходе часа игры. После лихого прохода Бальде поляк без сопротивления замыкал фланговый кросс, головой скидывая мяч в угол, но немного не попал в створ. Роберт загубил свой шанс, а дальше продолжилась сумбурная игра, в которой никто не созидал, постоянно находясь под прессом соперника.

В концовке «Атлетик» прижал «Барселону» и тут на авансцену пришлось выйти тер Штегену. Сначала Марк-Андре перевёл в штангу сильнейший удар Беренгера, влетевшего в штрафную площадь с левого края, а затем немец в кошачьем прыжке парировал обводящий удар Муньяина, достав мяч из самой «девятки». Великого Марка-Андре всё-таки прошил Уильямс, реализовавший чистый выход один на один, но гол засчитан не был - в начале атаки, при отборе Муньяин подыграл себе рукой.

Каким-то чудом выстояла «Барселона» в итоге, победив уже в привычном стиле – минимально. Третьи 1:0 кряду, а если считать и поражение от «Альмерии», то четвёртые.