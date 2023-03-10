Кесси: «Хави – главная причина моего перехода в «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Франк Кесси вспомнил, как решился на переезд в Каталонию.

Летом прошлого года хавбек покинул «Милан», после чего на правах свободного агента перебрался в «Барселону», подписав контракт до 2026 года.

«Хави сыграл ключевую роль в моём переходе. Когда ты восхищаешься кем-то, а через восемь или десять лет этот человек звонит тебе и приглашает в свою команду, ты не останешься равнодушным. Я всегда об этом мечтал. Мне не пришлось долго думать, поскольку личное приглашение от такой легенды, как Хави, практически не оставило мне выбора», – заявил в интервью Sport Кесси.