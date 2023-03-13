Вальверде раскритиковал судейство в матче с «Барселоной»

Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде раскритиковал судейство в матче 25-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (0:1).

Напомним, на 87-й минуте главный арбитр встречи Хесус Хиль Мансано отменил гол Иньяки Уильямса, зафиксировав игру рукой у полузащитника Икера Муниаина.

«Если судья отменяет гол, потому что мяч задел руку пять пасов назад, я не знаю, есть ли такому место в мире футбола. Это абсурд», — приводит слова Вальверде As.

После 25 туров чемпионата Испании «Атлетик» из Бильбао расположился на девятом месте в турнирной таблице, набрав 33 очка. «Барселона» же продолжает лидировать, имея в своём активе 65 баллов.