Хави: «Надеюсь, Алемани останется в «Барселоне» на долгие годы»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился впечатлениями от работы со спортивным директором клуба Матеу Алемани. Напомним, ранее появились слухи о возможном уходе Алемани из команды.

«Матеу выполняет экстраординарную работу. Он является лидером и надёжным человеком с опытом. Я провожу с ним практически каждый день. Думаю, ему очень нравится своя работа. Надеюсь, Алемани останется в «Барселоне» на долгие годы», – заявил Хави на пресс-конференции.

Напомним, Алемани в прошлом также занимал пост спортивного директора «Валенсии». «Барселона» сейчас возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги с отрывом в 9 очков от «Реала».