Нико Гонсалес может получить ещё один шанс в «Барселоне»

Полузащитник «Валенсии» Нико Гонсалес по окончанию аренды может получить шанс в «Барселоне». Напомним, именно каталонскому клубу принадлежат права на футболиста.

По информации от Relevo, в стане «сине-гранатовых» пока не определились с будущим хавбека. Есть вероятность, что Нико получит шанс заиграть на позиции опорника, если Серхио Бускетс покинет команду в конце сезона.

Напомним, Бускетс летом может стать свободным агентом, но руководство сейчас старается продлить с ним контракт, сократив зарплату Серхио в три раза. Гонсалес в нынешнем сезоне отметился за «Валенсию» одним голом в чемпионате Испании.