Дембеле может вернуться на поле до середины марта

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле в скором времени приступит к полноценным тренировкам.

Француз, напомним, получил травму в конце январе в матче против «Жироны». 25-летний футболист пропустил весь февраль и недавний кубковый матч против мадридского «Реала». Как сообщает Mundo Deportivo, восстановление Дембеле проходит стремительнее, чем ожидалось. Уже на следующей неделе он приступит к занятиям в общей группе, а вернуться на поле может 12 марта, когда «сине-гранатовые» сыграют против «Атлетика».

Усман Дембеле записал себе в актив восемь забитых мячей и семь результативных передач в 28 поединках за «Барселону» в текущем сезоне.