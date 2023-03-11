Фирмино предложил свои услуги гранду Ла Лиги

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино готов перебраться в «Барселону».

Бразилец доиграет нынешний сезон в «Ливерпуле», после чего станет свободным агентом. 31-летний футболист уже занимается поиском будущего клуба, и недавно, как сообщает Sport, предложил свои услуги «Барселоне». Ранее в прессе появилась информация о заинтересованности «сине-гранатовых» в подписании форварда.

Интерес к Роберто Фирмино, по слухам, также проявляют «Аль-Наср», «Интер», «Ювентус» и «Интернасьонал». В активе игрока 108 забитых мячей и 79 ассистов в 354 матчах с момента прихода в «Ливерпуль» в 2015 году.