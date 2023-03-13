«Барселона» установила рекорд, пропустив всего 8 голов после 25 туров Ла Лиги

«Барселона» вновь одержала минимальную победу в матче чемпионата Испании.

Коллектив Хави Эрнандеса взял верх над «Атлетиком» из Бильбао в выездном поединке, забив единственный гол в конце первого тайма. После 25 туров каталонцы пропустили всего восемь голов, что является рекордом Ла Лиги на данной дистанции, отмечает Opta. Прежними рекордсменами были мадридский «Атлетико»-1990/91 и «Депортиво»-1993/04, пропустившие по десять раз после 25 туров.

«Барселона» лидирует в турнирной таблице с 65 набранными очками. Отрыв от мадридского «Реала», как и перед началом тура, составляет девять очков.