Лапорта рассказал, какие позиции планирует усилить «Барселона» летом

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о трансферных целях клуба на грядущее лето.

Недавно глава Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что каталонский гранд не сможет позволить себе подписывать новых игроков в предстоящее трансферное окно, однако Лапорта не теряет надежд на усиление состава: «Мы должны подписать нового правого защитника, а также одного центрального защитника, если будет такая возможность. Также нам, пожалуй, понадобится ещё один форвард. Вероятно, для осуществления этих целей придётся кого-то продать», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо президента «Барселоны».