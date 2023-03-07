Лапорта оценил результаты «Барселоны» в текущем сезоне

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением о выступлениях команды в нынешней кампании.

Коллектив Хави Эрнандеса лидирует в Ла Лиге, опережая мадридский «Реал» на девять очков

«Мы проводим довольно успешный сезон, что можно считать результатом упорных трудов. Мы усилили состав, задействовав рычаги, и тренер отлично справляется со своими обязанностями.

Сейчас мы лидируем в Ла Лиге с отрывом в девять очков, и мы рассчитываем сохранить этот задел до матча с «Реалом» на «Камп Ноу». Ранее команда отлично выступила в Суперкубке и добилась победы, а в Кубке Испании мы близки к выходу в финал», – приводят слова Лапорты испанские СМИ.