Витор Роке: «Барселона» Это мечта»

Нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке прокомментировал интерес со стороны каталонской «Барселоны».

«Я знаю об интересе со стороны «Барселоны», но у меня есть варианты с другими клубами. «Барселона» – это мечта. Но другие европейские топ-клубы – тоже. Тем не менее, «Барселона» всегда даёт шанс молодым футболистам. Этот клуб отличается от других», – цитирует Роке журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

18-летний нападающий оценивается немецким порталом Transfermarkt в 14 миллионов евро. У футболиста есть контракт с «Атлетико Паранаэнсе» до 2027 года. Роке может закрыть любую позицию в атаке.