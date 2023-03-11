Хави: «Мы выиграли свои матчи без Левандовски, но нам очень его не хватало»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес дал понять, что рад возвращению в строй нападающего Роберта Левандовски. Напомним, 34-летний поляк пропустил из-за травмы последние три матча «сине-гранатовых» во всех турнирах.

«Мы выиграли все свои матчи без Левандовски, но нам очень его не хватало. Роберт является футболистом, который делает разницу на поле. Он даёт нам огромное преимущество», – заявил Хави на пресс-конференции.

Напомним, Левандовски сейчас является лучшим бомбардиром чемпионата Испании с 15 голами и 5 результативными передачами в активе. Нападающий прошлым летом обошёлся «Барселоне» в 50 миллионов евро.