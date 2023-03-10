Левандовски: «Сегодня тики-така не работает»

Польский суперфорвард Роберт Левандовски пообщался с журналистами, рассказав им о своем видении будущего в «Барселоне», за которую он выступает с лета прошлого года. Также Левандовски рассказал, как меняется игра команды, которая всегда была известна за приверженность особому типу игры - комбинационному, «спартаковскому» стилю.

- ДНК команды - это красивая игра, но футбол меняется, надо адаптироваться. Десять лет назад нынешняя игра команды не принесла бы ей тогда успеха, но, весьма вероятно, что и тогдашняя тики-така сегодня не принесла бы ничего. Футбол меняется, хотя это непросто, процесс долгий, - цитирует слова Левандовски итальянское новостное агентство ITASportPress.