Педри вряд ли успеет восстановиться к матчу с «Атлетик» Бильбао

Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри вряд ли успеет вернуться в строй к матчу следующего тура чемпионата Испании, где «сине-гранатовые» отправятся на выезд к «Атлетику» из Бильбао.

По информации от журналиста Адрии Альбетс, медицинский штаб «Барселоны» не уверен в том, что Педри готов вернуться в строй к ближайшему туру чемпионата Испании. Зато велика вероятность, что к матчу с басками успеет восстановиться нападающий Роберт Левандовски.

Напомним, вчера «Барселона» увеличила отрыв в чемпионате Испании от мадридского «Реала» до девяти очков. Педри не принимал участие в последних матчах команды из-за травмы.