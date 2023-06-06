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«Арсенал» продлит контракт с Салиба слухи

06 Июня 2023 • 20:50 Комментировать
Арсенал
5:0
Вулверхэмптон
окончен

Лондонский «Арсенал» близок к продлению контракта с защитником Вильямом Салиба.

Как сообщает Sky Sports, переговоры о продлении контракта Вильяма Салиба с «Арсеналом» продвигаются хорошо и в настоящее время считаются одним из главных приоритетов клуба, несмотря на интерес к защитнику со стороны французского гиганта, «ПСЖ».

У Салиба остался год действующего контракта, и опция продления уже активирована. Все заинтересованные стороны стремятся достичь соглашения.

В минувшем сезоне Салиба провел 33 матча во всех турнирах. Он забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Вильям Салиба
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