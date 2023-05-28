Артета: «Арсенал» провёл отличный сезон, но этого не хватило»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвёл итоги сезона для своей команды.

Лондонцы долгое время лидировали в турнирной таблице, но, неудачно проведя финальный отрезок, уступили чемпионство «Манчестер Сити». В поединке последнего тура, который ничего не решал для «канониров» с турнирной точки зрения, был обыгран «Вулверхэмптон» (5:0).

«Мы должны были сыграть так, как играли весь сезон, и сегодня это удалось. Отличный день.

Цель клуба – добиваться успехов и выигрывать трофеи, но нужно не забывать получать удовольствие от процесса. У нас особая команда, особые болельщики, приятно идти к мечте вместе с ними.

Мы провели один из лучших для клуба сезонов, но этого не хватило, поэтому нужно стремиться к большему», – цитирует BBC Артету.