«Арсенал» проведёт переговоры с Эдегором о продлении контракта

Лондонский «Арсенал» планирует сохранить в своём составе полузащитника команды Мартина Эдегора.

Известный инсайдер Фабрицио Романо на своей страничке в социальной сети сообщил, что «канониры» в ближайшее время хотят начать переговоры со своим капитаном о продлении контракта до 2026 года. Источник отмечает, что Эдегор любит свой клуб, и «Арсенал» хочет, чтобы футболист стал частью их долгосрочного проекта.

В нынешнем сезоне 24-летний хавбек принял участие в 44 матчах с учетом всех турниров, забил 15 голов и сделал 8 ассистов. Действующий трудовой договор норвежца с «Арсеналом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.