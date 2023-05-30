«Арсенал» ведет переговоры по поводу подписания Душана Влаховича из «Ювентуса». По данным Tuttomercato, главный тренер Микель Артета очень заинтересован в нападающем.

Примечательно, что именно туринский клуб увел Влаховича у «Арсенала» в январе 2022 года, когда переход сербского форварда в стан «канониров» казался очень вероятным.

Также источник отмечает, что «Ньюкасл» также заинтересован в подписании Влаховича, поэтому лондонцы должны поспешить, чтобы переманить игрока.

В сезоне 2022/23 Влахович сыграл 42 матча, в которых отметился 14 голами и 4 результативными передачами.