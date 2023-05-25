«Арсенал» предлагает за Райса на 11 миллионов меньше, чем требует «Вест Хэм»

Лондонский «Арсенал» пока далёк от соглашения с «Вест Хэмом» по трансферу полузащитника Деклана Райса. По информации от журналиста Сэми Мокбела, «канониры» предлагают за футболиста на 11 миллионов меньше, чем требуют «молотобойцы».

Источник добавляет, что в гонку за Райсом также включился «Манчестер Юнайтед», который может заплатить требуемую сумму и оставить «Арсенал» ни с чем. Сам Деклан ранее сообщал о желании остаться в Лондоне в случае ухода из «Вест Хэма».

Ранее сообщалось, что интерес к Райсу также проявляет мюнхенская «Бавария». У Деклана остаётся около года по контракту с нынешней командой.