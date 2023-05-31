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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В «Лестере» назвали лучшего игрока провального сезона

31 Мая 2023 • 21:46 Комментировать
Лестер
2:1
Вест Хэм
окончен

Английский «Лестер» посредством своего официального интернет-ресурса назвал лучшего игрока прошедшего сезона. Им стал нигерийский форвард «лис» Келечи Ихеначо.

26-летний форвард в завершившемся сезоне АПЛ смог отличиться пять раз и сделать пять голевых передач в 28 играх Премьер-лиги. Также у нигерийца в активе три забитых гола в рамках Кубка Англии.

Напомним, что «Лестер» завершил сезон в Премьер-лиге на 18-м месте, вылетев в Чемпионшип. Ещё семь лет назад эта команда становилась чемпионом Англии, а в 2021 году завоевала Кубок Англии.

Ихеначо выступает за «лис» уже на протяжении шести лет.

10 игроков покинут «Лестер» после вылета из АПЛ

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Келечи Ихеначо
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