В «Лестере» назвали лучшего игрока провального сезона

Английский «Лестер» посредством своего официального интернет-ресурса назвал лучшего игрока прошедшего сезона. Им стал нигерийский форвард «лис» Келечи Ихеначо.

26-летний форвард в завершившемся сезоне АПЛ смог отличиться пять раз и сделать пять голевых передач в 28 играх Премьер-лиги. Также у нигерийца в активе три забитых гола в рамках Кубка Англии.

Напомним, что «Лестер» завершил сезон в Премьер-лиге на 18-м месте, вылетев в Чемпионшип. Ещё семь лет назад эта команда становилась чемпионом Англии, а в 2021 году завоевала Кубок Англии.

Ихеначо выступает за «лис» уже на протяжении шести лет.

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