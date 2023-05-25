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«Вест Хэм» нацелился на полузащитника «Фулхэма»

25 Мая 2023 • 10:09 Комментировать
Лестер
...
Вест Хэм
28.05 18:30

Полузащитник «Фулхэма» Жоау Палинья в скором времени может продолжить карьеру в другом лондонском клубе, который не входит в «большую шестёрку». Речь идёт о «Вест Хэме», который ближайшим летом попытается провернуть трансфер бывшего хавбека лиссабонского «Спортинга».

По информации от The Guardian, «молотобойцы» всерьёз присматриваются к полузащитнику, который впечатлил своей игрой в дебютном сезоне в Английской премьер-лиге. Ранее сообщалось, что Палинья также интересен «Астон Вилле», «Арсеналу», «Ливерпулю» и «Баварии».

Отметим, что «Фулхэм» пока не заинтересован в продаже Палиньи. На этом настаивает главный тренер Марку Силва.

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Фулхэм Вест Хэм Жоау Палинья трансферы футбола - лето 2023
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ЛЕСТЕР ВЕСТ ХЭМ
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