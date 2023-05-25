«Вест Хэм» нацелился на полузащитника «Фулхэма»

Полузащитник «Фулхэма» Жоау Палинья в скором времени может продолжить карьеру в другом лондонском клубе, который не входит в «большую шестёрку». Речь идёт о «Вест Хэме», который ближайшим летом попытается провернуть трансфер бывшего хавбека лиссабонского «Спортинга».

По информации от The Guardian, «молотобойцы» всерьёз присматриваются к полузащитнику, который впечатлил своей игрой в дебютном сезоне в Английской премьер-лиге. Ранее сообщалось, что Палинья также интересен «Астон Вилле», «Арсеналу», «Ливерпулю» и «Баварии».

Отметим, что «Фулхэм» пока не заинтересован в продаже Палиньи. На этом настаивает главный тренер Марку Силва.