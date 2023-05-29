Мойес: «Поздравляю «Эвертон», но сочувствую вылетевшим»

«Вест Хэм» проиграл последний матч сезона «Лестеру», хотя это не помогло «лисам» сохранить свое место в высшем свете английского футбола. Наставник «молотобойцев» Дэвид Мойес прокомментировал итоги игры, а также посочувствовал сопернику.

- Временами в этой игре мы играли хорошо. Упустили много шансов, к сожалению. Если бы забили гол, второй гол, то поднялись бы на одну строчку в чемпионате. Но не получилось. Поздравляю со спасением «Эвертон», но сочувствую другим клубам, которые вылетели, - цитирует слова Мойеса BBC Sport.

Напомним, что в прошлом Мойес тренировал «Эвертон».