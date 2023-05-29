«Арсенал» может столкнуться с трудностями в гонке за полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса.

Как сообщает Mirror, «Бавария» намерена серьезно усилить свой состав в новом сезоне и потому готова предложить за игрока 110 миллионов евро.

По информации источника, «Бавария» способна заплатить такую сумму, что означает начало битвы за одного из самых востребованных игроков в Европе в грядущее трансферное окно.

Деклан Райс открыто заявлял о своих намерениях сыграть в Лиге чемпионов. В минувшем сезоне полузащитник провел 49 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.