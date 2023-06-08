Руководство «Вест Хэма» определилось с заменой капитану команды Деклану Райсу, который покинет «молотобойцев» этим летом.

По информации Daily Mail, новичком победителей Лиги конференций УЕФА может стать португальский хавбек «Фулхэма» Жоау Палинья. Сообщается, что боссы «молотобойцев» видят в игроке национальной команды Португалии главную цель на предстоящее лето. Ещё одним вариантом на замену Райсу могут стать полузащитник «Манчестер Сити» Калвин Филлипс, хавбек «Манчестер Сити» Скотт Мактоминай или капитан вылетевшего «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Праус.

Напомним, что Деклан Райс покинет «Вест Хэм» этим летом, что подтвердил владелец «молотобойцев» Дэвид Салливан. Интерес к англичанину проявляют «Челси», «Арсенал» и «Бавария».