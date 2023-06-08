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«Вест Хэм» определился с заменой Райса слухи

08 Июня 2023 • 23:00 Комментировать (1)
Лестер
2:1
Вест Хэм
окончен

Руководство «Вест Хэма» определилось с заменой капитану команды Деклану Райсу, который покинет «молотобойцев» этим летом.

По информации Daily Mail, новичком победителей Лиги конференций УЕФА может стать португальский хавбек «Фулхэма» Жоау Палинья. Сообщается, что боссы «молотобойцев» видят в игроке национальной команды Португалии главную цель на предстоящее лето. Ещё одним вариантом на замену Райсу могут стать полузащитник «Манчестер Сити» Калвин Филлипс, хавбек «Манчестер Сити» Скотт Мактоминай или капитан вылетевшего «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Праус.

Напомним, что Деклан Райс покинет «Вест Хэм» этим летом, что подтвердил владелец «молотобойцев» Дэвид Салливан. Интерес к англичанину проявляют «Челси», «Арсенал» и «Бавария».

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Джеймс Уорд-Праус Жоау Палинья Кэлвин Филлипс трансферы футбола - лето 2023 Скотт Мактоминай
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Комментарии (1)
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Promt Roman
08 Июня 2023 в 23:10
Уорд-Прауса берите, нахрен вам эта Павлинья?
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