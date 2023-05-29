Дин Смит: «Победу заслужили, но мы не смогли спастись»

«Лестер» выиграл в последнем туре английского чемпионата, но этого не хватило для спасения места в высшем свете английского футбола. Наставник команды Дин Смит прокомментировал игру с лишенным турнирной мотивации «Вест Хэмом».

- Мы сыграли хорошо и заслужили победу. Первый час мы вообще играли здорово. Я доволен этим, но, конечно, как и все мы, разочарован, уничтожен тем, что мы не остались в АПЛ. Я не смотрел за ходом других матчей, для нас было важно выиграть. Теперь надо будет думать о будущем, - цитирует слова Дина Смита BBC Sport.

Напомним, что в 2016 году «Лестер» выиграл английский чемпионат.