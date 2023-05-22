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«Бавария» ведет переговоры с Райсом слухи

22 Мая 2023 • 23:45 Комментировать
Лестер
...
Вест Хэм
28.05 18:30

«Бавария» намерена укрепить две позиции в летнее трансферное окно. В Мюнхене хотят усилить атаку, а также приобрести опорного полузащитника.

По информации Sky Sports Germany, предпочтительным вариантом для Томаса Тухеля является Деклан Райс из «Вест Хэма». «Бавария» провела переговоры с агентом игрока, но трансфер усложняется из-за высокой его высокой стоимости. Более того, мюнхенцам придется конкурировать с «Арсеналом», который сделал Райса своей главной целью на летнее трансферное окно.

«Вест Хэм» рассчитывает на сумму, близкую к 115 миллионам евро за Райса, что фактически исключает «Баварию» из борьбы. Единственный способ, которым мюнхенцы могут осуществить этот трансфер, – убедить Райса отклонить предложения от других клубов Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Вест Хэм Арсенал Лондон Деклан Райс
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ЛЕСТЕР ВЕСТ ХЭМ
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