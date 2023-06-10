Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Рома» нашла замену Абрахаму в АПЛ

10 Июня 2023 • 00:58 Комментировать
Лестер
2:1
Вест Хэм
окончен

«Рома» заинтересована в аренде нападающего «Вест Хэма» Джанлуки Скамакки.

Итальянец не лучшим образом провёл дебютный сезон после переезда в Англию, отметившись всего тремя забитыми мячами в Премьер-лиге. Уже летом форвард может вернуться на родину – там на него претендуют сразу несколько клубов, включая «Ювентус». По информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, новым вариантом продолжения карьеры для 24-летнего игрока стала «Рома». Римляне рассматривают Скамакку в качестве замены Тэмми Абрахаму, выбывшему из-за травмы крестообразной связки до конца года.

Руководство «волков» уже обсудило с «Вест Хэмом» аренду Джанлуки Скамакки. Прошлым летом «молотобойцы» приобрели нападающего у «Сассуоло» за 36 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Вест Хэм Тэмми Абрахам Джанлука Скамакка трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Июня
02:23 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ нацелился на Беговича
01:58 · Англия. Премьер-лига
Леви: «Тоттенхэм» расплачивается за неудачные трансферы»
01:45 · Англия. Премьер-лига
«Челси» начал переговоры по дорогостоящему игроку «Саутгемптона» слухи
00:58 · Англия. Премьер-лига
«Рома» нашла замену Абрахаму в АПЛ
09 Июня
23:59 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, какие европейские клубы звали к себе Месси, не считая «Барселону» слухи
23:15 · Англия. Премьер-лига
«Челси» начал переговоры по трансферу Меньяна
22:54 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» не претендует на Кефрена Тюрама, «Ливерпуль» лидирует в борьбе за игрока
22:48 · Англия. Премьер-лига
Эдегор признан лучшим игроком сезона в «Арсенале» 2 официально
22:41 · Англия. Премьер-лига
Ким Мин Джэ может перебраться в АПЛ слухи
22:38 · Англия. Премьер-лига
Хулиан Альварес рассказал, сравнения с какими форвардами ему льстят
22:24 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» составит конкуренцию «Челси» и «Реалу» в борьбе за Лаутаро Мартинеса слухи
22:22 · Англия. Премьер-лига
Ходжсон: «Венгер был первым революционером в АПЛ, но Гвардиола довёл все до совершенства»
21:27 · Англия. Премьер-лига
Экс-аналитик «Ливерпуля» Грэм: Мбаппе — лучший в Европе, но «мерсисайдцы» не могут его подписать
20:51 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ претендуют на восходящую звезду «Ювентуса»
20:41 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, что нужно, чтобы стать хорошим тренером
Все новости
Рекомендуем