«Рома» нашла замену Абрахаму в АПЛ

«Рома» заинтересована в аренде нападающего «Вест Хэма» Джанлуки Скамакки.

Итальянец не лучшим образом провёл дебютный сезон после переезда в Англию, отметившись всего тремя забитыми мячами в Премьер-лиге. Уже летом форвард может вернуться на родину – там на него претендуют сразу несколько клубов, включая «Ювентус». По информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, новым вариантом продолжения карьеры для 24-летнего игрока стала «Рома». Римляне рассматривают Скамакку в качестве замены Тэмми Абрахаму, выбывшему из-за травмы крестообразной связки до конца года.

Руководство «волков» уже обсудило с «Вест Хэмом» аренду Джанлуки Скамакки. Прошлым летом «молотобойцы» приобрели нападающего у «Сассуоло» за 36 млн евро.