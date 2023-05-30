«Вест Хэм» определился с заменой Деклана Райса на случай ухода полузащитника.

«Арсенал» и «Бавария» являются главными претендентами на Райса, но его будущее в настоящий момент остается под вопросом.

По информации The Sun, «Вест Хэм» в настоящее время ведет переговоры о подписании центрального полузащитника Джеймса Уорда-Прауса из «Саутгемптона». «Святые» оценивают своего 28-летнего игрока в 46 миллионов евро, несмотря на их вылет из высшего дивизиона.

В сезоне 2022/23 Уорд-Праус провел в составе «Саутгемптона» 45 матчей, в которых отметился 11 голами и 5 результативными передачами.