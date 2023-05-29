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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бывший голкипер «Лестера»: «Лестеру» нужно провести хороший анализ»

29 Мая 2023 • 23:48 Комментировать
Лестер
2:1
Вест Хэм
окончен

Бывший голкипер английского «Лестера» Марк Шварцер прокомментировал проблемы клуба, который вылетел из высшего света английского футбола, заняв лишь восемнадцатое место по итогам сезона. Выступавший за клуб в качестве сменщика Каспера Шмейхеля в чемпионском сезоне «Лестера» кипер считает, что клубу необходим хороший анализ.

- «Лестеру» нужно разобраться, что пошло не так в последние двенадцать месяцев. В последнем туре они неплохо сыграли, но до этого были еще 37 игр. Я считаю, что в общем, заслуженный вылет, «Лестер» вместе с «Лидсом» и «Саутгемптоном», был слишком слаб в этом сезоне, - цитирует слова Шварцера BBC Sport. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Марк Шварцер
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