Бывший голкипер «Лестера»: «Лестеру» нужно провести хороший анализ»

Бывший голкипер английского «Лестера» Марк Шварцер прокомментировал проблемы клуба, который вылетел из высшего света английского футбола, заняв лишь восемнадцатое место по итогам сезона. Выступавший за клуб в качестве сменщика Каспера Шмейхеля в чемпионском сезоне «Лестера» кипер считает, что клубу необходим хороший анализ.

- «Лестеру» нужно разобраться, что пошло не так в последние двенадцать месяцев. В последнем туре они неплохо сыграли, но до этого были еще 37 игр. Я считаю, что в общем, заслуженный вылет, «Лестер» вместе с «Лидсом» и «Саутгемптоном», был слишком слаб в этом сезоне, - цитирует слова Шварцера BBC Sport.