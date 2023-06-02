Майкл Антонио: «Я бы забил более 30 голов за сезон в «Манчестер Сити»

Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио не считает достижение Эрлинга Холанна сверхъестественным.

22-летний форвард забил 36 голов в Премьер-лиге в дебютном сезоне за «Манчестер Сити». В общей сложности норвежец отличился 52 раза в 51 матче текущей кампании во всех турнирах.

«Смог бы я забить более 30 голов за сезон в «Манчестер Сити» Гвардиолы? 100%. Это факт. Только подумайте, сколько голевых моментов создаёт эта команда», – цитирует Football Talk 33-летнего игрока «молотобойцев».

В активе Майкла Антонио 14 голов в 47 матчах за «Вест Хэм» в сезоне-2022/23, однако в рамках Премьер-лиги на счету футболиста только пять точных попаданий в 33 встречах.