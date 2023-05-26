«Вест Хэм» обозначил интерес к Нуну Таварешу

«Вест Хэм» обозначил интерес к защитнику лондонского «Арсенала» Нуну Таварешу, который проводит нынешний сезон на правах аренды за французский «Марсель». По информации от Record Portugal, «молотобойцы» летом постараются приобрести правого фуллбека «канониров».

В данный момент главный тренер «Арсенала» Микель Артета не рассчитывает на Тавараше. Футболист не против покинуть свою команду на постоянной основе. Экс-игрок лиссабонской «Бенфики» готов выслушать предложения от других клубов.

23-летний Тавареш в нынешнем сезоне записал на свой актив 6 голов в чемпионате Франции.