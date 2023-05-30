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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» и «Ньюкасл» сразятся за двух игроков «Лестера» слухи

30 Мая 2023 • 21:23 Комментировать
Лестер
2:1
Вест Хэм
окончен

«Тоттенхэм Хотспур» и «Ньюкасл Юнайтед» вступили в борьбу за дуэт игроков «Лестер Сити» – полузащитников Джеймса Мэддисона и Харви Барнса.

Как сообщает The Sun, после понижения в Чемпионшип в «Лестере» ожидается отток игроков в период летнего трансферного окна.

Согласно источнику, Мэддисон и Барнс могут обойтись в сумму около 46 миллионов евро, однако «лисы» надеются, что борьба между клубами АПЛ поднимет эту цену.

«Лестер» предпочитает быстро продать игроков, чтобы вложить средства в бюджет на летние трансферы и сформировать состав, способный немедленно вернуться в Премьер-лигу.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Тоттенхэм Лестер Джеймс Мэддисон Харви Барнс трансферы футбола - лето 2023
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