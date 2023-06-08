Руководство «Лестера» заинтересовано в усилении состава после сенсационного вылета из Английской премьер-лиги.

По информации журналиста Тома Колломоссе, шотландский полузащитник «Фулхэма» Том Кэрни входит в шортлист «лис». Сообщается, что интерес к игроку вызван его большим опытом игры в рамках Чемпионшипа.

32-летний атакующий футболист выступает в составе «дачников» с 2015 года, проведя 283 матча и забив 43 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кэрни в два миллиона евро. Контракт Тома с нынешним клубом истекает после завершения сезона 2023/2024.