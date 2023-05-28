Дин Смит – о вылете «Лестера»: «Я провалил свою задачу»

Временный наставник «Лестера» Дин Смит рассказал, что думает о вылете команды в Чемпионшип.

«Лисы» взяли верх над «Вест Хэмом» в матче последнего тура Премьер-лиги (2:1), но этого не хватило, поскольку «Эвертон» свой матч тоже выиграл (1:0 с «Борнмутом»). «Лестер» финишировал 18-м, на два очка отстав от «ирисок».

«Сегодня мы показали свою лучшую игру, но нашим надеждам не суждено было оправдаться. Когда я возглавил команду за восемь туров до конца, я решил, что нам, вероятно, хватит 11-ти набранных очков – мы набрали девять. Очень обидно за игроков, владельца, сотрудников.

Почему «Лестер» оказался в таком ситуации? Думаю, это вопрос не к временному тренеру. Я провалил задачу со своей стороны», – сказал в интервью Sky Sports Смит.