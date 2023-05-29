Звезда лондонского «Вест Хэма» Деклан Райс после проигранного «Лестеру» (1:2) матча 38 тура сезона АПЛ сказал своим друзьям, что провёл последний матч за «молотобойцев» в рамках Премьер-лиги. Об этом сообщает Football Insider со ссылкой на свои источники.

Напомним, что Райс является одной из главных летних трансферных целей лондонского «Арсенала» - в следующем сезоне «канониры» выступят в Лиге чемпионов. Также слухи связывают будущее Райса с «Баварией» и «Манчестер Юнайтед», однако возможный переход англичанина в эти клубы пресса оценивает не столь вероятно, как в «Арсенал».

Источник отмечает, что футболист сборной Англии планирует остаться именно в клубе Премьер-лиги и не переезжать в другую страну.

Райс выбрал себе новый клуб