«Лестер» вылетел из АПЛ спустя семь лет после чемпионства

Семь лет назад «Лестер» стал чемпионом Англии, что было громкой сенсацией - о команде говорила вся Европа. В футболе всё может быстро меняться, а когда речь идёт о семи сезонах, то вряд ли кого-то серьёзно удивляла борьба «лис» за выживание. Чтобы остаться в АПЛ, лестерцам нужна была победа над «Вест Хэмом» и неудача «Эвертона».

«Лестер» выполнил свою часть задачи, обыграв «Вест Хэм» на родном стадионе с результатом 2:1. Вот только «Эвертон» тоже победил, поэтому следующий сезон «лисы» проведут в Чемпионшипе. Их фанаты надеются, что возвращения в элиту ждать придётся недолго.