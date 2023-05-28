«Лестер» вылетел из АПЛ спустя семь лет после чемпионства

Семь лет назад «Лестер» стал чемпионом Англии, что было громкой сенсацией - о команде говорила вся Европа. В футболе всё может быстро меняться, а когда речь идёт о семи сезонах, то вряд ли кого-то серьёзно удивляла борьба «лис» за выживание. Чтобы остаться в АПЛ, лестерцам нужна была победа над «Вест Хэмом» и неудача «Эвертона».
«Лестер» выполнил свою часть задачи, обыграв «Вест Хэм» на родном стадионе с результатом 2:1. Вот только «Эвертон» тоже победил, поэтому следующий сезон «лисы» проведут в Чемпионшипе. Их фанаты надеются, что возвращения в элиту ждать придётся недолго.
Протокол игры
|(1:0) Барнс Харви34'
|(2:0) Фас Ваут62'
|79'Форнальс Пабло (2:1)
Иверсен Даниэль•Кастань Тимоти 90' (Рикарду Перейра II ( 90' ) •Фас Ваут•Эванс Джонни 66' •Томас Люк•Сумаре Бубакари•Дьюсбери-Холл Кирнан 70' (Менди Нампали ( 70' ) •Мэддисон Джеймс•Тилеманс Юри•Барнс Харви•Ихеаначо Келечи 76' (Варди Джейми ( 76' )
Фабьянски Лукаш•Керер Тило•Цоуфал Владимир•Агер Наиф•Крессуэлл Аарон 71' (Корне Максвелл ( 71' ) •Даунс Флинн 86' (Лансини Мануэль ( 86' ) •Райс Деклан•Бенрахма Саид 63' (Ингс Дэнни ( 63' 67') •Пакета Лукас 71' (Эмерсон Палмиери ( 71' ) •Форнальс Пабло•Антонио Майкл 63' (Боуэн Джаррод ( 63' )
Запасные: Соучек Томаш•Огбонна Анджело•Зума Курт•Ареола Альфонс
Сегодня. Стадион "Кинг Пауэр " (Лестер).
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